Während die Welt immer noch mit dem neuen britischen Coronavirus-Stamm kämpft, wurde in Deutschland eine neue unbekannte Mutation gefunden, die bei 35 Patienten in einem Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen auftrat. Der stellvertretende Ärztliche Direktor des Landkreises, Clemens Stockklausner, sagte: "Bei 35 Tests unter den 73 Neuinfizierten wurde ...

