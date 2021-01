Die analogen Beschleunigungssensoren messen auch sehr kleine Beschleunigungen in bis zu drei Achsen. Ein integrierter Spannungs-Strom-Wandler wandelt das analoge Spannungssignal in ein 4 bis 20 mA-Signal um. Dies ermöglicht eine hohe Signalstabilität auch über weite Strecken. Die Sensoren von Micro-Epsilon sind einsatzfähig bis 125 °C. Alle Signal- und Betriebsspannungen sind galvanisch vom Gehäuse getrennt. Deshalb sind auch in EMV-Bereichen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...