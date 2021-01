Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Am 21. Januar findet die Pressekonferenz der EZB statt, so François Rimeu, Head of Multi Asset & Senior Strategist, La Française AM.Die Erwartungen an das EZB-Meeting seien niedrig nach den Ankündigungen im Dezember (Ausweitung des Pandemic Emergency Purchase Programms (PEPP), neue Bedingungen für gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) etc.): ...

