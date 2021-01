Nike Long: 68-Prozent-Chance von Harald Zwick - 20.01.2021, 08:30 Uhr Der Aktienkurs von Nike hat sich in den letzten Handelstagen etwas nach unten entwickelt, ohne den Trend zu brechen. Mittelfristig ist jedoch laut Analysehaus RBC ein Kursziel von 160 US-Dollar möglich. Nike ist in der Distribution mittlerweile so breit aufgestellt, dass Einbußen im stationären Handel durch einen neuerlichen und globaler Lock Down mittels Online-Auftritt zum Gutteil kompensiert werden können. Die Aktie von Nike ...

Den vollständigen Artikel lesen ...