Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Gegen 8.30 Uhr wurde er mit 1,2154 Dollar gehandelt, am Vorabend war er im US-Handel bei 1,2126 Dollar gehandelt worden. Unterstützend für den Euro-Kurs wurde nach Einschätzung der Helaba-Analysten zuletzt gewertet, dass in den USA ein neues Hilfspaket auf den Weg gebracht werden dürfte.Die zukünftige Finanzministerin und ...

