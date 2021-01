DJ MÄRKTE ASIEN/Ma-Lebenszeichen sorgt für Kursschub bei Alibaba

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist es zur Wochenmitte meist nach oben gegangen. Rückenwind kam von leicht positiven Vorgaben aus den USA. Eine Ausnahme machte Tokio, wo es für den Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 28.523 Punkte nach unten ging. Beobachter verwiesen auf die wachsenden Corona-Fallzahlen in Japan als Belastungsfaktor.

In Schanghai verbuchte der Leitindex in einer Gegenbewegung ein Plus von 0,5 Prozent. Dort hatte der Index am Dienstag gegen die positive regionale Tendenz deutlicher nachgegeben. Der Shenzhen-Composite erholte sich um 1,4 Prozent, an der Chinext, wo die Aktien besonders wachstumsträchtiger Unternehmen notiert sind, ging es sogar um 3,9 Prozent nach oben. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,9 Prozent höher. Im südkoreanischen Seoul ging es nach der Rally vom Vortag weiter nach oben, der Kospi stieg um 0,7 Prozent.

Ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnete Sydney. Dort legte die Aktie des Bergbaukonzerns BHP um 0,9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen Produktionszahlen für sein erstes Geschäftshalbjahr vorgelegt hatte. Bei einigen Rohstoffen ging die Produktion zwar zurück, doch war dies vorübergehenden Einflüssen geschuldet, die sich nicht wiederholen dürften. Insgesamt seien die Zahlen solide, sagten Analysten.

Lebenszeichen von Jack Ma beflügelt Alibaba

In Hongkong sprangen die Aktien von Alibaba um über 9 Prozent nach oben. Unternehmensgründer Jack Ma, von dem es in den vergangenen drei Monaten kein Lebenszeichen gab, ist wieder aufgetaucht. Mas Wiedererscheinen habe Sorgen um die Zukunft des in die Schlusslinie Pekings geratenen Online-Riesen Alibaba wie auch anderer Technologiegiganten wie Tencent gedämpft, erklärten Marktteilnehmer die Kursreaktion.

Ma sprach per Videoschalte auf einer Veranstaltung. Mas Verschwinden wird im Zusammenhang gesehen mit einer kritischen Rede des Alibaba-Gründers im Oktober. In Reaktion darauf war der geplante milliardenschwere Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Group von den chinesischen Behörden in letzter Minute gestoppt worden.

Ebenfalls in Hongkong rückten Geely um gut 6 Prozent vor. Der chinesische Autohersteller profitiert von der Zusammenarbeit mit Tencent. Für die schwergewichtige Tencent-Aktie ging es um 3,1 Prozent aufwärts.

In Seoul schossen LG Electronics um 13 Prozent nach oben. Auslöser war ein Medienbericht, wonach das Unternehmen seine verlustmachende Smartphone-Tochter restrukturieren möchte.

SK Holdings gewannen 8,1 Prozent. Die Biopharma-Tochter von SK Holdings hat Berichten zufolge den Bezug weiterer Impfdosen vom US-Pharmahersteller Novavax für 20 Millionen Menschen in Korea vereinbart.

Kia Motors, die am Dienstag über 16 Prozent zugelegt hatten, stiegen um weitere 5 Prozent. Hier hätten erneut die guten Ertragsaussichten gestützt, hieß es.

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach, der Dollarindex sank um 0,2 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen und eine wiedererwachte Risikofreude der Anleger, die das Interesse am Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten dämpfe. Yellen hatte unter anderem das Bekenntnis der USA zu marktbestimmten Wechselkursen betont und deutlich gemacht, dass das Land keinen schwächeren Dollar als Wettbewerbsvorteil anstrebe.

Das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl habe "kurzfristig Abwärtspotenzial" für den Dollar entstehen lassen, meinten die Analysten der Bank of America. Sie glauben aber auch, dass die Dominanz der Demokraten die Voraussetzungen für eine Stabilisierung und möglicherweise sogar eine Rally des Dollar im späteren Jahresverlauf geschaffen habe, wenn eine Erholung der Wirtschaft auch der Währung Auftrieb gebe.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.770,40 +0,41% +2,78% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.523,26 -0,38% +4,33% 07:00 Kospi (Seoul) 3.114,55 +0,71% +0,71% 07:00 Schanghai-Comp. 3.583,09 +0,47% +3,17% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.917,04 +0,93% +8,81% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.806,18 -0,45% +7,29% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.995,01 -0,03% +5,35% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.615,64 +0,86% -1,56% 10:00 BSE (Mumbai) 49.648,38 +0,51% +3,72% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2156 +0,2% 1,2129 1,2092 -0,5% EUR/JPY 126,17 +0,1% 126,02 125,84 +0,1% EUR/GBP 0,8896 +0,0% 0,8895 0,8896 -0,4% GBP/USD 1,3666 +0,2% 1,3635 1,3593 -0,1% USD/JPY 103,79 -0,1% 103,90 104,07 +0,5% USD/KRW 1099,83 -0,2% 1102,37 1104,38 +1,3% USD/CNY 6,4658 -0,2% 6,4790 6,4886 -0,9% USD/CNH 6,4648 -0,3% 6,4811 6,4948 -0,6% USD/HKD 7,7518 -0,0% 7,7523 7,7522 -0,0% AUD/USD 0,7741 +0,6% 0,7694 0,7709 +0,5% NZD/USD 0,7146 +0,4% 0,7118 0,7128 -0,5% Bitcoin BTC/USD 35.584,00 -3,0% 36.671,25 36.595,75 +22,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,41 52,98 +0,8% 0,43 +10,1% Brent/ICE 56,31 55,90 +0,7% 0,41 +8,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,31 1.840,37 +0,8% +13,94 -2,3% Silber (Spot) 25,50 25,23 +1,1% +0,27 -3,4% Platin (Spot) 1.100,23 1.089,38 +1,0% +10,85 +2,8% Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,5% +0,02 +3,8% ===

