Corona-Lockdown wird bis 14. Februar verlängert und verschärft

Bund und Länder haben nach fast achtstündigen Diskussionen eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Die Maßnahmen sollen mindestens bis zum 14. Februar gelten. Vorgesehen ist unter anderem auch eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln und eine Homeoffice-Pflicht, wo möglich, so der Beschluss nach einer Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs. "Auf die nächsten Wochen in der Pandemie kommt es entscheidend an", betonten Bund und Länder in einer Erklärung.

RKI: Knapp 16.000 Corona-Neuinfektionen und mehr als 1000 Todesopfer

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) fast 16.000 Corona-Neuinfektionen und mehr als tausend weitere Todesopfer gemeldet. Wie das RKI am Mittwochmorgen mitteilte, stieg die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus binnen 24 Stunden um 15.974 auf 2.068.002 Fälle. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 1148 auf 48.770 Fälle.

Deutsche Erzeugerpreise ziehen im Dezember spürbar an

Die Strompreise haben im Dezember für einen deutlichen Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland gesorgt. Die Produzentenpreise erhöhten sich um 0,8 gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones News befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Plus von 0,2 Prozent. Die Prognose hatte dagegen auf ein Minus von 0,4 Prozent gelautet.

Italiens Regierungschef Conte gewinnt Vertrauensabstimmung im Senat

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat inmitten der Corona-Pandemie eine wichtige Vertrauensabstimmung im Senat knapp überstanden. Bei der Abstimmung im Oberhaus erhielt Conte 156 Ja-Stimmen und 140 Gegenstimmen, die Mitglieder der Partei Italia Viva (IV) von Ex-Regierungschef Matteo Renzi enthielten sich wie zuvor angekündigt. Durch den Verlust der absoluten Mehrheit von 161 Stimmen wurde die Regierung erheblich geschwächt. "Italien hat keine Zeit zu verlieren", erklärte Conte nach dem Votum im Kurzbotschaftendienst Twitter.

EU-Kommission befürchtet weitere Angriffe wie Sturm auf US-Kapitol

Vor dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Joe Biden hat die EU-Kommission Besorgnis über weitere Angriffe auf demokratische Institutionen in den USA geäußert. "Jeder, der den Angriff auf das Kapitol in Washington gesehen hat, muss sich Sorgen machen", sagte die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich hoffe sehr, dass während der Amtseinführung nichts passiert", fügte sie hinzu.

Experten: Corona-Pandemie zeigt Machtlosigkeit und Unterfinanzierung der WHO

Die Corona-Pandemie hat laut einer unabhängigen Expertenkommission offengelegt, wie machtlos und unterfinanziert die Weltgesundheitsorganisation WHO ist. Sie hätte während der Pandemie häufig schneller und entschiedener handeln müssen, sagten die Leiterinnen des von der WHO selbst eingesetzten Prüfausschusses bei der Vorstellung ihrer Ergebnisse. Verzögerungen und Versagen seien jedoch in vielen Fällen durch die schwache Stellung der UN-Organisation zu erklären.

Mehr als 400.000 Corona-Tote in den USA zum Ende von Trumps Amtszeit

Die Zahl der Corona-Toten in den USA hat zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump die Schwelle von 400.000 überstiegen. Die symbolische Marke wurde nach Angaben der renommierten Johns-Hopkins-Universität überschritten - dem Tag vor Trumps Ausscheiden aus dem Weißen Haus. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 24 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

Scheidende US-Regierung wirft China "Völkermord" an Uiguren vor

Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hat China einen "Völkermord" an der muslimischen Minderheit der Uiguren vorgeworfen. "Ich glaube, dass dieser Genozid andauert, und dass wir Zeugen des systematischen Versuchs des chinesischen Parteienstaates werden, Uiguren zu zerstören", erklärte Außenminister Mike Pompeo.

