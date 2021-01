Mörfelden-Walldorf (ots) - Die Broad Busters AG hat nunmehr den offiziellen Start deren nagelneuen Community Webseite Mörfelden-Walldorf Rocks (https://xn--mrfelden-walldorf-rocks-7kc.de/) bekannt gegeben. Für wirklich jeden Einwohner der Stadt Mörfelden-Walldorf, der sich auch nur ein bisschen für die Welt der lokalen Unternehmen interessiert, wird diese innovative Entwicklung wissenswert sein, denn sie wird einiges verändern.Das Personal von Mörfelden-Walldorf Rocks hat es sich zur Verpflichtung gemacht die Bürgerinnen und Bürger aus Mörfelden-Walldorf mit den Unternehmen vor Ort auf einer Online-Internetseite zu vernetzen.Gemeinnützige Plattform soll helfen"Gerade in dieser schlimmen Periode möchten die Bürgerinnen und Bürger ihre örtlichen Geschäfte und Unternehmen unterstützen, denn sie verstehen ganz exakt, dass Existenzen und Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und jeder Gewinn behilflich ist!", weiß Bezirksleiterin Isabel Campos de Almeida zu berichten.Mit Unterstützung der Online Webseite Mörfelden-Walldorf Rocks liefern die Mörfelden-Walldorfer Unternehmen den Einwohnern aktuelle Informationen zu Corona relevanten Fragestellungen wie z.B. die topaktuellen Zeiten der Öffnung, ganz besondere Besuchsregeln, Lieferdienst, Online-Bestellmöglichkeiten und vorhandenen Abholmöglichkeiten.Es ist und bleibt ein kostenloses StadtportalIsabel Campos de Almeida von der Broad Busters Aktiengesellschaft pointiert: "Diese Webseite ist für die Gesamtheit kostenfrei und werbefrei! Auch Premium Einträge sind und bleiben für alle Unternehmen zeitlich unbegrenzt unentgeltlich.""Mörfelden-Walldorf Rocks bringt den Bürgerinnen und Bürgern in Mörfelden-Walldorf die Chance verloren gegangene Tugenden wie Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe erneut für uns alle zu entdecken und umzusetzen", erweitert die für Mörfelden-Walldorf zuständige Walldorferin und konstatiert nochmalig die Maxime der Community-Webseite: "Miteinander stark für unsere Firmen wie auch deren Mitarbeiter, die in ebenjener Phase reichlich zu bewerkstelligen haben, um unsere Wirtschaft auch für die Zeit nach der Plage zu bewahren."Es ist nur mühevoll voraussagbar, wie lange Beschränkungen für Privathaushalte wie auch Firmen anhalten werden, sowie welche wirtschaftlichen wie auch sozialen Prozesse sich daraus ergeben. Dieses führt zu einer Kaufzurückhaltung bei den Haushalten und kleineren Investments durch unsere Firmen. Dadurch sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiter.Sichtbarkeit im Internet ist für lokale Unternehmen zum A und O geworden"Vor allem daher ist es für regionale Firmen ungeheuer wichtig genau jetzt die geeigneten Methoden zu ergreifen, um gigantische Visibilität bei ihrer potentiellen Klientel zu erzielen. Nur so werden die Firmen der Kaufzurückhaltung entgegen wirken. Mit Mörfelden-Walldorf Rocks übergeben wir den Mörfelden-Walldorfer Firmen einen tollen Baustein für den Reiseweg zu mehr Sichtbarkeit im Netz", vervollständigt Isabel Campos de Almeida.Die neue Community-Plattform finden Sie unter https://mörfelden-walldorf-rocks.de (https://xn--mrfelden-walldorf-rocks-7kc.de/)Pressekontakt:Isabel Campos de Almeida01512-5272514info@moerfelden-walldorf-rocks.deOriginal-Content von: Mörfelden-Walldorf Rocks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152224/4816567