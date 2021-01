Die Aktie von Mercadolibre (WKN: A0MYNP) ist eigentlich ziemlich solide in das neue Börsenjahr 2021 gestartet. Unterm Strich konnten die Anteilsscheine in den ersten ca. zweieinhalb Wochen von einem Aktienkurs von 1.400 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 1.576 Euro (19.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) klettern. Das entspricht einem Kursplus von 12,5 %. Durchaus erfolgreich, so weit nichts Außergewöhnliches. Jetzt ist jedoch die Zeit gekommen, in der es an Kurszielen nicht ...

