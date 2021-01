Die Börse fokussiert sich heute auf die Machtübernahme durch Joe Biden - und auf das, was er unmittelbar nach Übernahme der Macht anordnen wird. Trump hingegen noch einmal mit einer Abschiedsbotschaft - aber seine politi Die Börse fokussiert sich heute auf die Machtübernahme durch Joe Biden - und auf das, was er unmittelbar nach Übernahme der Macht anordnen wird. Trump hingegen noch einmal mit einer Abschiedsbotschaft - aber seine politische Karriere ist wohl unwiderruflich vorbei. Was hat Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...