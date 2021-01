Dem Unternehmensgründer von Herma, Heinrich Hermann, wurde jetzt posthum eine besondere Ehre zuteil: Ein Abschnitt der bisherigen Fabrikstraße, an der sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet, wurde am 1. Januar 2021 umgewidmet in Heinrich-Hermann-Straße.Vor genau 115 Jahren hatte Heinrich Hermann (1876 - 1939) das Unternehmen in Stuttgart gegründet. Er selbst konnte es dann zwar nicht mehr erleben, wie Herma ab 1960 in Filderstadt Wurzeln schlug, rasch expandierte und schließlich den Hauptsitz dorthin verlegte. "Aber die Eigentümer der Firma Herma, die noch alle mit dem Unternehmensgründer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...