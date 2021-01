DJ PTA-Adhoc: OHB SE: Negative Vergabeentscheidung zur zweiten Generation der Galileo-Satelliten für OHB

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bremen (pta008/20.01.2021/09:45) - Bremen, 20. Januar 2021. Die OHB ist durch die Europäische Raumfahrtagentur ESA im Namen der Europäischen Kommission darüber informiert worden, dass das Angebot der OHB System AG (ein Tochterunternehmen des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB SE, Prime Standard; ISIN: DE0005936124) für die Satelliten der zweiten Generation im Programm Galileo nicht erfolgreich war.

