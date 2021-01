Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handelstag befestigt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,43 Prozent auf 3.015,31 Punkte, nachdem er am Vortag erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder über die Marke von 3.000 Einheiten geklettert war. Auf Unternehmensebene liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Die auffälligste Kursbewegung zeigte ...

