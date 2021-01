Tübingen (ots) - Die Broad Busters Aktiengesellschaft hat heute den öffentlichen Take-off ihrer brandneuen Community Onlinepräsenz Tübingen Rocks bekannt gegeben. Für jeglichen Bewohner der Stadt Tübingen, der sich auch nur ein ein klein bisschen für die Welt der regionalen Unternehmen interessiert, wird diese innovative Realisierung von Interesse sein, denn sie wird so manches verändern.Das Team von Tübingen Rocks hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht die Bürger aus Tübingen mit den Unternehmen vor Ort auf einer Online-Internetseite zu verbinden."Gerade in dieser komplizierten Zeit wollen die Bürger ihre lokalen Shops und Unternehmen unterstützen, denn sie wissen ganz exakt, dass Existenzen und Arbeitsplätze gefährdet sind und jeglicher Profit hilfreich ist!", weiß Bezirksleiter Heinrich Späth aus Achern zu schildern.Mit Hilfe der Online Plattform Tübingen Rocks liefern die Tübingener Unternehmen den Einwohnern aktuelle Auskünfte zu Corona relevanten Fragestellungen wie z.B. die derzeitigen Geschäftszeiten, besondere Besuchsregeln, Lieferdienst, Online-Bestellmöglichkeiten und verfügbaren Abholmöglichkeiten.Heinrich Späth von der Broad Busters Ag betont: "Diese Internetseite ist für alle kostenlos und werbefrei! Auch Premium Einträge sind und bleiben für sämtliche Unternehmen temporal endlos gebührenfrei.""Tübingen Rocks schafft den Bürgern in Tübingen die Gelegenheit verloren gegangene Tugenden wie Füreinandereintreten und Nachbarschaftshilfe neu für uns die Gesamtheit zu erspähen und zu verwirklichen", vervollständigt der für Tübingen zuständige Acherner und unterstreicht wiederum das Motto der Community-Plattform: "Miteinander stark für unsere Unternehmen und deren Beschäftigte, die in dieser Zeit allerhand zu bewältigen haben, um unsere Firmen auch für die Periode nach der Pandemie zu bewahren."Es ist nur schwierig vorhersagbar, wie lange Beschränkungen für Privathaushalte und Firmen andauern werden, wie auch welche wirtschaftlichen sowie sozialen Abläufe sich selber daraus herausbilden. Dieses führt zu einer Kaufzurückhaltung bei den Haushalten wie auch kleineren Investments durch unsere Firmen. Dadurch sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiterhin."Vor allem aus diesem Grund ist es für lokale Firmen enorm wichtig exakt jetzt die idealen Strategien zu ergreifen, um exorbitante Visibilität bei ihrer potentiellen Klientel zu erreichen. Einzig so werden die Firmen der Kaufzurückhaltung entgegen wirken. Mit Tübingen Rocks schenken wir den Tübingener Unternehmen einen ausgezeichneten Baustein für den Weg zu vielmehr Präsenz im Netz", komplettiert Heinrich Späth.Die Webpräsenz erreichen Sie unter https://tübingen-rocks.dePressekontakt:Heinrich Späth01512-8969916info@tuebingen-rocks.deOriginal-Content von: Tübingen Rocks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152226/4816643