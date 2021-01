DJ Ifo: Gewinnverlagerung führt zu Steuerausfällen von 5,7 Mrd Euro

BERLIN (Dow Jones)--Dem deutschen Staat entgehen durch die Verlagerung von Gewinnen in Länder mit besonders niedrigen Unternehmenssteuern im Jahr Einnahmen von 5,7 Milliarden Euro, so eine neue Studie des Ifo Instituts.

"Unseren Schätzungen zufolge lassen sich 62 Prozent der Gewinne in Niedrigsteuerländern auf realwirtschaftliches Geschäft zurückführen, zum Beispiel in Ländern wie der Schweiz oder Irland", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest, einer der Ko-Autoren. "Aber 38 Prozent sind das Resultat von Gewinnverlagerung zur Vermeidung von Steuern." Dem deutschen Fiskus entgingen dadurch jährlich Steuereinnahmen in Höhe von etwa 1,6 Milliarden Euro. Die Gewinne der kleinen Multis und der deutschen Töchter ausländischer Multis hat Ifo analog dazu geschätzt.

Für die Studie hat das Münchener Institut erstmalig Informationen aus den Länder-Berichten ausgewertet, die große multinationale Unternehmen seit 2016 bei den Steuerbehörden einreichen müssen. Die Studie umfasst laut Ifo große und kleinere deutsche multinationale Unternehmen (MNU) sowie die deutschen Tochtergesellschaften ausländischer multinationaler Unternehmen.

Die neuen Länderberichte der großen Multis zeigten, dass nur 9 Prozent ihrer gesamten globalen Gewinne auf Töchter entfallen, die in Niedrigsteuerländern ansässig sind. Der Löwenanteil dieser Gewinne bleibe in Europa, nichteuropäische Steueroasen spielen nur eine geringe Rolle.

Während die Tochtergesellschaften großer deutscher multinationaler Unternehmen in Hochsteuerländern einen Gewinn von etwa 41.000 Euro pro Beschäftigtem erzielten, seien es in den europäischen Niedrigsteuerländern rund 130.000 Euro und in den außereuropäischen Steueroasen 73.000 Euro.

Diese Zahlen zeigten, so die Schlussfolgerung von Ifo, dass es ein deutliches Ungleichgewicht in der Verteilung der Gewinne auf der einen Seite und der Verteilung der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital auf der anderen Seite gibt. Der Blick auf die durchschnittliche Gewinnsteuerbelastung lasse vermuten, dass dieses Ungleichgewicht eine Folge von Steuergestaltungen ist. So betrügen die durchschnittlichen Gewinnsteuern in den Niedrigsteuerländern mit 10 bis 11 Prozent gerade einmal halb so viel wie in Ländern, die nicht zu dieser Gruppe zählten.

