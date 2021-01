DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Berichtssaison setzt erste Akzente

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Der DAX notiert 0,8 Prozent höher bei 13,926 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,9 Prozent auf 3.629 Zähler nach oben. Einen positiven Impuls liefert die Berichtssaison. Die Entwicklung in Italien mit dem Vertrauensvotum des Senats für Regierungschef Giuseppe Conte sei zwar positiv, so aber bereits an der Börse erwartet worden. Und die positiven Impulse von den Impfstoffen seien von den Investoren in den Bewertungen mehrheitlich eingepreist. Der seit Wochen mit Spannung erwartete Termin, die Vereidigung von US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, findet erst nach Handelsschluss in Europa statt. Statt einem 100-Tageprogramm hat Biden für die ersten 10 Tage ein Feuerwerk von Dekreten in Aussicht gestellt. Hier darf man gespannt sein, welche Überraschungen er aus seinem Hut holt. Dazu wird gehören, dass er viele der Beschlüsse seines Vorgängers Donald Trump erst einmal rückgängig machen wird.

Lockdown in Deutschland wird verlängert

Die Verhandlungen haben sich lange hingezogen, nach fast achtstündigen Diskussionen haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verständigt. Die Maßnahmen sollen mindestens bis zum 14. Februar gelten. Vorgesehen ist unter anderem auch eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln und eine Homeoffice-Pflicht, wo möglich. An der Börse wurde teils mit weiteren Einschnitten gerechnet. Nun ist allerdings gewiss, dass sich Deutschland mindestens die Hälfte des ersten Quartals im Lockdown befindet. "Die wirtschaftliche Erholung wird damit ein weiteres Stück nach hinten verschoben", so Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. An den Börsen müssen die Anleger jetzt hinterfragen, welche Auswirkungen das auf die Unternehmensgewinne und auf die Aktienkurse haben wird.

Berichtssaison nimmt an Fahrt auf

Am Morgen gab es bereits eine Reihe Unternehmenszahlen aus Europa. So geht es nach Zahlen für die Aktie von ASML um 3 Prozent nach oben. "Die Zahlen sind deutlich besser als erwartet", sagt er. Der Nettogewinn von 1,35 Milliarden Euro habe die Prognose von 1,02 Milliarden deutlich übertroffen. Auch die Bruttomarge liege mit 52 Prozent über den Schätzungen von etwa 50 Prozent. Der Sektor der europäischen Technologiewerte stellt mit einem Plus von 2,1 Prozent den Gewinner. Hier lieferte zudem der Philadelphia Semiconductor Index eine positive Vorgabe, der am Dienstag mit einem Plus von 3,4 Prozent die Gewinnerliste bei den US-Branchenindizes anführte und auf Allzeit-Hoch notierte.

Auch der Luxusartikler Richemont (plus 3,5 Prozent) kann bereits mit guten Zahlen glänzen. Der Umsatz lag mit rund 4,2 Milliarden Euro im dritten Quartal über den Erwartungen von knapp über 4 Milliarden Euro. Allerdings habe sich der Markt angesichts der Asien-lastigkeit der Umsätze bereits in dieser Richtung positioniert, heißt es im Handel. "Vor allem die starken Einzelhandelsumsätze aus China hatten schon gezeigt, dass es im Luxussektor gut laufen muss", kommentiert ein Händler. Lediglich das Wachstum im Onlinehandel hätte höher ausfallen können als die vermeldeten 17 Prozent.

BASF übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich

Die Geschäfte von BASF (plus 2 Prozent) sind im vierten Quartal trotz Gegenwinds von der Währungsseite deutlich besser als erwartet gelaufen. Der Chemieriese legte vorläufige Geschäftszahlen vor, weil diese deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen. Dank höherer Mengen und Preise stieg der Umsatz zwischen Oktober und Dezember um 8 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro und der bereinigte operative Gewinn (EBIT) um ein Drittel auf 1,1 Milliarden Euro. Das ist gut eine halbe Milliarde mehr als noch im dritten Quartal.

Als ordentlich werden zudem die Zahlen von Ceconomy (plus 1,1 Prozent) im Handel kommentiert. Gewinn und Umsatz konnten verbessert werden. Dass der Einzelhändler keinen Ausblick auf das nun laufende Jahr abgeben wolle, sei angesichts der immer verlängerten Lockdowns verständlich. Die Hoffnung, dass die Aktien der Einzelhändler bei einer Wiedereröffnung vom aufgestauten Konsumbedarf profitieren, sei aber weiter hoch.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.616,15 0,58 20,73 1,79 Stoxx-50 3.198,55 0,40 12,64 2,90 DAX 13.891,12 0,55 76,06 1,26 MDAX 31.533,64 0,78 243,18 2,39 TecDAX 3.341,23 0,89 29,59 4,00 SDAX 15.479,11 0,89 137,04 4,84 FTSE 6.725,12 0,18 12,17 3,91 CAC 5.628,87 0,54 30,26 1,40 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,53 0,00 -0,77 US-Zehnjahresrendite 1,09 0,00 -1,59 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:01 Uhr Di, 17:20h % YTD EUR/USD 1,2132 +0,03% 1,2154 1,2120 -0,7% EUR/JPY 125,92 -0,08% 126,10 126,07 -0,1% EUR/CHF 1,0777 +0,00% 1,0790 1,0765 -0,3% EUR/GBP 0,8872 -0,26% 0,8891 0,8901 -0,7% USD/JPY 103,79 -0,11% 103,74 104,04 +0,5% GBP/USD 1,3675 +0,30% 1,3672 1,3615 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4698 -0,17% 6,4657 6,4826 -0,5% Bitcoin BTC/USD 35.499,50 -3,20% 35.820,25 37.034,25 +22,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,48 52,98 +0,9% 0,50 +10,2% Brent/ICE 56,47 55,90 +1,0% 0,57 +9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,99 1.840,37 +0,8% +14,62 -2,3% Silber (Spot) 25,52 25,23 +1,2% +0,30 -3,3% Platin (Spot) 1.099,13 1.089,38 +0,9% +9,75 +2,7% ===

