Pressemitteilung: Wachstumsfonds Bayern beteiligt sich an wealthpilot



20.01.2021 / 10:42

Wachstumsfonds Bayern beteiligt sich an wealthpilot



Landshut / München, 20. Januar 2021 - Bayern Kapital, die Venture Capital Gesellschaft des Freistaats, beteiligt sich mit dem Wachstumsfonds Bayern an wealthpilot, einem führenden Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die Vermögensberatung. Neben Seventure und den Altinvestoren Bayern Kapital und MIG Fonds hat sich auch ein Konsortium erfahrener Business Angels an der Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt acht Millionen Euro beteiligt. Das rasant wachsende Finanztechnologie-Unternehmen ("FinTech") plant, die neuen Mittel vor allem in die Expansion in neue Marktsegmente, die technische Weiterentwicklung der wealthpilot-Plattform sowie den langfristigen Ausbau des Teams zu investieren.



Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein 2017 gegründetes, schnell wachsendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Finanzsektor. Mit der SaaS-Plattform von wealthpilot können Vermögensberater und -verwalter mehr Vermögenswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestandskunden betreuen und durch Prozessautomatisierung deutliche Zeiteinsparungen erzielen. Die Plattform von wealthpilot aggregiert, analysiert und plant auf Wunsch des Endkunden der Berater automatisch alle seine Finanzinformationen, unabhängig von Asset-Klasse und Finanzinstitut, und zeigt diese per Knopfdruck in einer digitalen Übersicht. So können sich die Vermögensberater stärker auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, und Kunden profitieren von einer transparenteren, hochwertigeren und stärker auf die persönliche Finanzsituation zugeschnittene Beratung.



Seit der Erstbeteiligung von Bayern Kapital im Jahr 2018 hat sich die Kundenbasis des wachstumsstarken Unternehmens mehr als verfünffacht: Insgesamt arbeiten heute bereits mehr als 8.500 Banken, Versicherungen, Maklerpools und Vermögensberater und deren Endkunden der Software-Lösung von wealthpilot, darunter namhafte Kreditinstitute wie die Volksbanken Berlin und Mittelhessen, verschiedene Sparkassen aber auch die Helvetia Lebensversicherung. Über 42 Milliarden Euro an Vermögenswerten der Endkunden werden bereits heute über die wealthpilot-Plattform gemanagt.



Stephan Schug, Co-CEO und Co-Founder von wealthpilot, sagt: "Mit der aktuellen Finanzierungsrunde haben wir uns weitere hochkarätige Investoren an Bord geholt. Zusammen mit ihnen wollen wir unsere Vision eines digitalen ,finanziellen Zuhauses' für Vermögensberater und -beraterinnen und deren Endkunden weiter vorantreiben."



"Die Wachstumsraten von wealthpilot sind nach wie vor beeindruckend", sagt Bayern-Kapital-Geschäftsführer Dr. Georg Ried. "Die Corona-Krise hat die Digitalisierung im Finanzsektor noch einmal enorm beschleunigt. In den vergangenen Jahren hat sich das innovative Unternehmen beeindruckend weiterentwickelt - und wir sehen nach wie vor erhebliches Wachstums- und Expansionspotenzial. Deshalb unterstützen wir wealthpilot gerne bei seinen nächsten Wachstumsschritten."



Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: "Mit dem Wachstumsfonds Bayern wollen wir innovationsstarke bayerische Unternehmen bei der Skalierung und Expansion ihrer Geschäftsmodelle unterstützen. Hierzu zählt auch wealthpilot: Sowohl die Bankberater und -beraterinnen als auch deren Endkunden profitieren von der Plattform des Münchener Unternehmens. Indem wir Innovationstreibern wie wealthpilot bei entscheidenden Expansionsschritten unter die Arme greifen, schaffen wir langfristig hochqualifizierte Arbeitsplätze im Freistaat und sichern die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Bayern."



Über wealthpilot:

Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung. wealthpilot ist bereits bei über 8.500 Kooperationspartnern im Einsatz, die Vermögenswerte von über 42 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen.

www.wealthpilot.de



Über Bayern Kapital:

Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit zwölf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 500 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 350 Millionen Euro Beteiligungskapital in rd. 290 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 8.000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de



Pressekontakt Bayern Kapital:

IWK Communication Partner

Dominik Neumüller / Andreas Klein

+49. 89. 2000 30-30

bayernkapital@iwk-cp.com

