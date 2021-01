Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel klare Kursgewinne verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX legte in einem freundlichen europäischen Börsenumfeld gegen 9.50 Uhr um 0,67 Prozent auf 3.015,31 Punkte zu. Am Vortag war er erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder über die Marke von 3.000 Einheiten geklettert. International steht die am Abend anstehende Amtseinführung von Joe ...

