Frankfurt am Main (ots) - Der Markt der nachhaltigen ESG-Indizes hat aus europäischer Sicht ein Problem. Aktuell dominieren vor allem amerikanische Anbieter den Markt, deren nachhaltige ESG-Indizes mitunter auch Unternehmen der zivilen Waffenindustrie oder Atomindustrie mit einschließen. Dies ist für viele europäische Investoren nicht vertretbar. Das möchte das Frankfurter Fintech-Unternehmen Index Intelligence jetzt ändern.Gemeinsam mit den Nachhaltigkeitsexperten der Münchener The Value Group hat die Index Intelligence eine eigene ESG-Index-Familie entwickelt, die sich an strenge Nachhaltigkeitskriterien nach europäischen Standards orientiert.Jeder einzelne Titel der neuen ESG-Index-Familie wurde von The Value Group im Hinblick auf die strengen europäischen ESG-Kriterien bewertet. Auf Basis dieser Daten entwickelte Index Intelligence die neue ESG-Index-Familie XINT TVG ESG, deren Nachhaltigkeitskriterien bei jeder Produktgruppe transparent und nachvollziehbar sind."Das Thema Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren die Finanzmärkte bestimmen. Wir dürfen uns bei der Produktentwicklung nicht auf Standards verlassen, die nicht unseren europäischen Werten entsprechen. Daher freuen wir uns, mit The Value Group einen Kooperationspartner gewonnen zu haben, mit dem wir Indizes entwickeln, die sich an europäischen Richtlinien orientieren", sagt Beat Singenberger, Managing Partner der Index Intelligence GmbH."Nachhaltiges Investieren rückt unaufhaltsam aus einer Marktnische in das Zentrum der Aufmerksamkeit und erzeugt signifikant steigende Nachfrage durch Investoren. Das veränderte Bewusstsein der Anleger sowie die aktuelle EU-Regulierung verstärken und beschleunigen diese Entwicklung. Für Anleger kommt es dabei auf die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der zugrundeliegenden Nachhaltigkeitsfaktoren an und inwiefern diese Daten qualitativ verlässlich in den Finanzprodukten umgesetzt werden", sagt Dr. Claus Dürndorfer, Gründer und Geschäftsführer von The Value Group.Weitere Informationen zu den einzelnen Index-Produkten sowie den Nachhaltigkeitskriterien finden Sie hier: https://www.index-int.com/unsere-loesungen/esg-series-2/Zum Start der neuen nachhaltigen Index-Familie hat sich die Index Intelligence zudem dazu entschlossen, pro verkauftem Index zehn Bäume in Kooperation mit PLANT-MY-TREE zu pflanzen und damit ganz konkret etwas für den Klimaschutz in Deutschland zu tun.