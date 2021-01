Linz (www.anleihencheck.de) - Die australische Wirtschaft konnte im letzten Quartal um 3,3% zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Wachstumsprognosen für 2021 lägen bei 3,5%. Argumentiert werde das Wachstum mit der breiten Durchimpfung in Australien, die Mitte 2021 abgeschlossen sein sollte und eine rasche Erholung mit sich bringen dürfte. Die Anpassung des Leitzinses im November 2020 auf 0,10% werde, so die Australische Notenbank, auch über die nächsten Jahre Bestand haben. Zumindest so lange bis sich der Arbeitsmarkt stabilisiere und in Folge von steigenden Löhnen auch die Inflation anfeuern werde. Das werde voraussichtlich erst ab Mitte 2022 passieren. Warum sei der Australische Dollar (AUD) trotzdem so stark? ...

