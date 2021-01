Bodelshausen (ots) - Vom heimischen Wohnzimmer aus nahm Marc Cain seine Gäste mit auf eine virtuelle Reise. Mit dem Fashion Film "How Wonderful" konnten die Zuschauer für ein paar Minuten die aktuelle Situation vergessen und in die Schönheit der neuen Marc Cain Herbst/Winter 2021 Kollektionen eintauchen. Die Premiere des Films fand am gestrigen Dienstag, den 19. Januar 2021, im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week, auf YouTube statt.Marc Cain präsentierte lässige Wohlfühl-Looks, die den aktuellen Stricktrend der Saison in den Fokus setzen. Immer mit einer Prise Eleganz und femininer Attitüde. Ein modernes Cocooning mit einzigartigen Strick-Highlights, welche die Qualitätskompetenz von Marc Cain zeigen und am Produktionsstandort und Firmensitz in Bodelshausen kreiert werden. Durch das gekonnte Miteinander von unterschiedlichen Silhouetten entsteht subtile Spannung. Einerseits Volumen, andererseits Körperbetonung, so ergeben sich neue Layerings, die den aktuellen Zeitgeist von Cosiness und Urbanität aufnehmen. Bei Outdoor dominiert der sportive Gedanke mit langen Daunenmänteln und -westen in Steppdeckenoptik, Fun Fur Parkas im Camouflage-Design sowie edlen Wollbonding-Mänteln und -Jacken als Echtpelz-Alternative. Erdtöne von Off-White- und Braunabstufungen über Sienna, Rooibos bis Mokka verkörpern die nötige Portion Geerdet-Sein. Ein offensives Pink und Orange setzen auf subtile Art und Weise neue, überraschende Farbakzente.Viele namhafte Influencer kamen mit auf die virtuelle Reise und nahmen weltweit in der ersten Reihe Platz. Jessica Schwarz streamte von Lissabon aus, Leonie Hanne aus ihrer Heimatstadt Hamburg, Hannah Desai von cocobeautea verfolgte den Fashion Film live aus London. Ihre Lieblingslooks von Marc Cain posteten die Influencer parallel auf ihren Social-Media-Kanälen.Für Leonie Hanne und Veronika Heilbrunner stehen die Lieblingslooks der Herbst/Winter 2021 Saison schon fest:"Mein absolutes Lieblingspiece aus der neuen Kollektion ist der XXL Fransenmantel - er ist perfekt für kalte Tage oder um es sich zu Hause schön und stylish zu machen! Am liebsten style ich ihn monochrom", freut sich die erfolgreiche deutsche Influencerin Leonie Hanne."Tiger Print ist für mich ein Klassiker, der in keinem Kleiderschrank fehlen darf, vor allem als Rolli super vielseitig. Ob unter dickem Strick, einem offenen Jeanshemd oder eben wie hier als Hauptperson zu monochromem Schwarz ist er ultimo chic für jeden Tag (mein Motto für diese besondere Zeit)" sagt Veronika Heilbrunner, Influencerin und Model.Marc Cain steht auch für Innovation, aus diesem Grund hat das Premium-Label exklusiv für den Fashion Film zwei Avatare kreieren lassen. Der dritte Avatar - Zoe - hat bereits einen eigenen Instagram-Kanal und erobert gerade die Fashion Welt. Fiktion und Realität treffen wie selbstverständlich aufeinander. Reale Models begegnen Avataren, kühle Großstadt-Ästhetik folgt auf sinnliche Natur, die analoge und digitale Welt treffen aufeinander. Dieses Spiel mit Kontrasten und Gegensätzen ist die Grundidee zum Marc Cain Fashion Film.Die Erfolgsgeschichte der Avatare hat schon längst begonnen und durch die Corona-Pandemie wurde das Thema noch weiter und schneller vorangetrieben. Reale Models werden dadurch aber nicht ersetzt, sondern Avatare stellen vielmehr eine spannende Ergänzung dar, da mit ihnen sehr schnell auf den aktuellen Zeitgeist reagiert werden kann."Ich bin ein großer Verfechter von Innovationen und neuer Technologie. Mit unserem neuen Fashion Film, der die digitale und die analoge Welt verbindet, haben wir es trotz der aktuell sehr schwierigen Situation geschafft, ein weltweites Publikum zu erreichen und für die neue Kollektion zu begeistern", betont Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain.Sie waren nicht live dabei? Dann klicken Sie auf folgenden Link und begleiten Sie Marc Cain auf der Reise durch zwei Welten:https://youtu.be/E4zMKyV3AdYPressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/4816753