Das ZDF überträgt das WM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Spanien am Donnerstag, 21. Januar 2021, sowie die Partie gegen Brasilien am Samstag, 23. Januar 2021 - jeweils ab 20.15 Uhr.Das dritte Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Polen steht am Montag, 25. Januar 2021, auf dem Programm der ARD.