Bochum (www.fondscheck.de) - Die GLS Bank hat ihr Fondsvolumen Ende 2020 auf 819 Mio. Euro gesteigert - ein Plus von mehr als 50 Prozent, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit liegt die sozial-ökologische Pionierin im Trend: Nachhaltigkeit ist am Kapitalmarkt der Wachstumstreiber schlechthin. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung sogar beschleunigt. ...

