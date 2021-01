Tesla hat in Deutschland die Preise für alle Varianten des Model 3 um bis zu 3.500 Euro gesenkt. Der Listenpreis für die Basis-Version Standard Range Plus sinkt auf 39.990 Euro, der für die Variante Long Range auf 49.900 Euro. Das Model 3 Performance steht nun mit 54.990 Euro im Konfigurator. Das Model 3 Standard Range Plus ("SR+") kostete zuvor noch 42.900 Euro, wurde also um glatte 2.910 Euro günstiger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...