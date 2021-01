Bonn (ots) - Das wichtigste Magazin für Journalist*innen in Deutschland feiert Geburtstag: Der journalist wird 70 Jahre alt. Das heute erscheinende Heft ist die 837. Ausgabe des Medienmagazins. In der Jubiläumsausgabe gratulieren zahlreiche Branchenkolleg*innen. "Der journalist ist für mich Pflichtlektüre", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.MDR-Intendantin Karola Wille schreibt: "Der journalist packt seit Jahrzehnten heiße Eisen an, diskutiert Themen auf der Höhe der Zeit, stößt wichtige Debatten an und bereichert sie maßgeblich durch Substanz." Und Dorothee Bär, Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitalisierung, sagt: "Ich gratuliere dem journalist nicht nur zum Jahrestag, sondern auch zu den Denkanstößen für die Branche und zu der Offenheit für Neues, die gerade die Digitalisierung erfordert."Die erste journalist-Ausgabe erschien im Januar 1951 - als "Mitteilungsblatt des Deutschen Journalisten-Verbands". Auch heute wird das Magazin vom DJV herausgegeben. Vor einem Jahr übernahm Chefredakteur Matthias Daniel per Management-Buy-out die verlegerische Verantwortung. Seitdem erscheint der journalist in der Journalismus3000 GmbH und hat außerdem eine wichtige Neuerung eingeführt: Bei der Hälfte der Auflage steht heute nicht journalist, sondern journalistin auf dem Titel."Das ist ein Jubiläum, auf das wir stolz sind", sagt Chefredakteur Matthias Daniel. "Und trotzdem schauen wir in dieser besonderen Ausgabe nicht zurück. Wir schauen auf das Jetzt, und wir schauen nach vorn - in einer Zeit, in der aufrechter Journalismus wichtiger ist denn je." So nimmt Spiegel-Chefredakteurin Barbara Hans in der Jubiläumsausgabe eine Bestandsaufnahme des Journalismus vor. In ihrem Titelessay sieht Barbara Hans die Branche in der Pflicht: "Wir müssen das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser (zurück)gewinnen."Der journalist erscheint 10-mal im Jahr mit einer verbreiten Auflage von 31.000 Exemplaren (IVW). Die Jubiläumsausgabe mit dem Titel "Was macht Journalismus 2021 aus?" erscheint am 20. Januar 2021. Der Titelessay von Barbara Hans ist frei auf www.journalist.de (http://www.journalist.de) zugänglich. Die komplette Ausgabe können Interessierte zum Beispiel im iKiosk (https://www.ikiosk.de/shop/epaper/journalist) als E-Paper erwerben.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/4816969