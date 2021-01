Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die erneute Verlängerung des Lockdowns in Deutschland zeigt deutlich: Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht ausgestanden. Spricht das für Aktien der Impfstoff-Hersteller? David Hartmann von Vontobel blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf das Entwicklungspotential der Unternehmen, die im Kampf gegen Covid19 Impfstoffe an den Start gebracht haben. Wie er die Aussichten einschätzt und was Anleger damit anfangen können, mehr dazu in der vollständigen Sendung.