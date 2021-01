In Anbetracht des verlängerten Lockdowns in Österreich pocht die Hoteliersvereingung (ÖHV) auf höhere Beihilfen und mehr Planbarkeit für die Arbeitgeber. Die Branche begrüße die Forderung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an die EU-Kommission, die Beihilfen-Obergrenze auszuweiten. Der am vergangenen Wochenende angekündigte Ausfall-Bonus sei für große Hotellerie-Betriebe dagegen nur "Peanuts", ...

