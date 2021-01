Bâle (ots) - L'industrie pharmaceutique pratiquant la recherche a vécu une année trés particuliére. Grâce à son engagement remarquable, les premiéres vaccinations contre le nouveau coronavirus ont lieu en Suisse tout juste un an aprés son apparition. On voit à quel point un pôle de recherche fort est un atout pour notre pays. Il faut à présent le consolider pour les années à venir.



Nous avons le plaisir de vous inviter à notre conférence de presse en collaboration avec IQVIA Suisse, le 3 février à 14h30, en ligne, pour faire le bilan de l'année 2020 du point de vue de l'industrie pharmaceutique pratiquant la recherche et esquisser les tendances pour 2021. En effet, la pandémie n'est pas le seul enjeu pour l'industrie pharmaceutique et la Suisse a besoin d'une place de recherche et d'innovation forte pour gérer la crise, mais aussi pour relever les nombreux autres défis.



Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d'ici le 1er février auprés de Miriam Flury (miriam.flury@interpharma.ch (mailto:miriam.flury@interpharma.ch)). Vous recevrez ensuite votre invitation personnelle et le lien vers la conférence de presse. Nous nous réjouissons d'avance de votre participation.



Pressekontakt:



Samuel Lanz, Responsable de la communication d'Interpharma, 079 766 38 86

Cécile Riviére, responsable Suisse romande d'Interpharma, 079 800 25 91



