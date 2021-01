DJ MARKT USA/Weiter aufwärts - Berichtssaison rückt in den Fokus

Mit einem erneuten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Vor allem die Fahrt aufnehmende Berichtssaison rückt immer stärker in den Blick der Investoren. Die Hoffnung auf ein umfangreiches US-Konjunkturpaket hatte am Vortag zudem durch die Aussagen der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen neue Nahrung erhalten. Es werde außerdem auf die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden geschaut und welche Schritte er noch an seinem ersten Amtstag einleiten werde. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist dagegen erneut leer.

Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,4 Prozent.

Im Mittelpunkt steht immer stärker die US-Berichtssaison. Die Investoren bleiben optimistisch, dass die fiskalischen Stützungsmaßnahmen den Unternehmen geholfen haben, negative Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie auszugleichen. "Das wird Druck auf die Unternehmen ausüben, in dieser Berichtssaison zu liefern und die Erwartungen des Marktes zu erfüllen", sagt Brian O'Reilly, Leiter der Marktstrategie bei Mediolanum Investment Funds. "Jedes Unternehmen, das die Erwartungen verfehlt oder leicht enttäuscht, wird ziemlich stark bestraft werden", erwartet der Teilnehmer. "Viel Optimismus ist bereits eingepreist, und typischerweise hat man nicht allzu viel Spielraum, wenn eine Aktie auf einem historischen Hoch steht."

Die Netflix-Aktie schießt vorbörslich um 12,8 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hat sich erneut als Nutznießer der Pandemie erwiesen und erstmals die Marke von 200 Millionen Abonnenten geknackt - und dies trotz der Konkurrenz durch neue Anbieter wie Disney+ oder Apple TV+.

Die Alibaba-Aktie legt um gut 7 Prozent zu. Unternehmensgründer Jack Ma, von dem es in den vergangenen drei Monaten kein Lebenszeichen gab, ist wieder aufgetaucht. Mas Wiedererscheinen habe Sorgen um die Zukunft des in die Schlusslinie Pekings geratenen Online-Riesen gedämpft, heißt es von einem Marktteilnehmer.

Die Ebay-Papiere verbessern sich um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es "strategische Optionen" für seine Korea-Tochter prüfe. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit Spekulationen, dass der koreanische Wettbewerber Coupang seinen Börsengang vorbereitet. Im Frühjahr hatte es auch schon Gerüchte gegeben, dass Coupang eine größere Beteiligung an Ebay Korea kaufen wolle.

