Bielefeld (ots) - Jetzt online weiterbilden für einen Traumjob im Sommer 2021: ruf Jugendreisen hat seine theoretische Reiseleiter-Ausbildung vorübergehend komplett auf digitale Formate umgestellt. Damit bietet das Unternehmen jungen Menschen ab 18 Jahren eine Chance, sich schon einen Ferienjob oder Praktikumsplatz in der Sonne zu sichern und ihre Zeit trotz Corona sinnvoll zu nutzen. Interessenten können sich direkt bewerben, Seminare finden in den kommenden Wochen an vielen Terminen statt.Warum ruf Reiseleiter oder Servicemitarbeiter werden?Dafür gibt es viele Gründe: Spaß haben, persönlich wachsen, sich weiter qualifizieren, wertvolle Erfahrungen fürs Berufsleben sammeln, mit jungen Menschen arbeiten und das alles auch noch in sonniger Urlaubsatmosphäre. Die theoretische Ausbildung erfolgt an Deutschlands größter Jugendreiseleiter-Akademie, der praktische Einsatz beim Marktführer für Jugendreisen. Ein weiterer Pluspunkt: Die Einsätze werden zertifiziert und lassen sich häufig als Pflichtpraktikum fürs Studium anrechnen.Welche Jobs gibt es?Es gibt vielfältige Jobs in der Reiseleitung oder im Service. Ob Arbeit mit Teenagern unterschiedlicher Altersstufen, ob mit Schwerpunkt Sprachen, Sport oder Technik und Handwerk - es ist für viele Interessen und Talente etwas dabei. Das Spektrum reicht von Jugendteamer, Sportteamer oder Sprachreisen Supervisor über Serviceteamer DJ und Night Guard. Außerdem ist Verstärkung für die Küchencrew gesucht. Hier warten tolle Aufgaben auf alle, die gerne kochen, es lernen möchten oder immer schon mal mit einem Koch-Profi zusammenarbeiten wollten.Welche Voraussetzungen sind gefragt?Reiseleiter sollten mindestens 19 Jahre alt sein, Servicekräfte können sich ab 18 Jahren bewerben. Auch wer wenig Zeit hat, ist willkommen: Jobs werden schon für zehn Tage vergeben. Die maximale Einsatzdauer beträgt fünf Monate.Welche Vorteile bringt die digitale Ausbildung?Teilnehmer können sich schon jetzt Perspektiven für den Sommer aufbauen, die Zeit der Einschränkungen sinnvoll nutzen und mit positiven Erlebnissen füllen. Auch online werden sie bei unseren Seminaren Spaß haben, nette Leute kennenlernen und schöne Überraschungen erleben. Zudem entfallen die Anreisen zu den Seminaren und einen Teil der Inhalte wird zum Selbstlernen bereitgestellt. Die gemeinsame Zeit am Bildschirm beschränkt sich auf ein Wochenende. So lässt sich die Ausbildung besser mit dem Studium, Beruf oder anderen Verpflichtungen vereinbaren.Wird die digitale Ausbildung durch Präsenzveranstaltungen ergänzt?Sobald es möglich ist, werden Live-Trainings die Online-Ausbildung abrunden. Spätestens beim Einsatz in den Destinationen werden die benötigten Skills nachgeschult. Wenn es die Situation wieder erlaubt, wird die rein digitale Ausbildung auf Blended Learning umgestellt, also einen Mix aus digitalem Lernen und Präsenzveranstaltungen.Wo können Interessenten sich bewerben?Bewerbungen sind möglich unter https://www.ruf.de/jobs/start.Umfassende Informationen rund die Ausbildung in Theorie und Praxis gibt es auf www.ruf-akademie.de (http://www.ruf-akademie.de).ruf Jugendreisen - Deine Story. Deine Jugendreise.Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen, Sprachreisen und Kreuzfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen 1.200 geschulte Reiseleiter*innen für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.Pressekontakt:ruf Jugendreisen GmbH & Co. KGruf PressestellePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106634/4817007