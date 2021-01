Unterföhring (ots) -- Am 12. und 19. März wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Ticket- Am 12. und 19. März in Doppelfolgen auf Sky Atlantic und über Sky Q auf Abruf- Staffel eins ebenfalls auf Sky Ticket auf Abruf- BBC-Serienverfilmung der dreiteiligen Romanreihe, die die "Harry Potter"-Autorin unter dem Pseudonym Robert Galbraith verfasste- Tom Burke ("Only God Forgives") in der Titelrolle des eigenwilligen Londoner Privatdetektivs Cormoran Strike Der eigenwillige Detective Cormoran Strike kehrt mit vier neuen Episoden und zwei spannenden Kriminalfällen zurück: "Strike" ist am 12, und 19. März mit jeweils einer Doppelfolge auf Sky Ticket abrufbar sowie jeweils freitags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Auch die erste Staffel mit acht Episoden ist auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Strike":Nach Robin Ellacotts (Holliday Grainger) Hochzeit mit Matthew (Kerr Logan) nimmt sie ihre Arbeit an der Seite von Cormoran Strike (Tom Burke) in der Privatdetektei wieder auf. Zwei neue, aufregende Fälle hält die beiden in Atem, so dass sie keine Zeit finden, sich auf ihre veränderte Beziehung zueinander einzustellen. Ein psychisch gestörter junger Mann bittet Cormoran in einem Todesfall zu ermitteln. Er glaubt, vor einigen Jahren als Kind einen Mord an einem kleinen Mädchen beobachtet zu haben, der ihn seitdem belastet. Währenddessen ermittelt Robin undercover im Haus of Commons in einem Erpressungsfall.Die BBC-Serie basiert auf den drei Cormoran-Strike-Romanen "Der Ruf des Kuckucks", "Der Seidenspinner" und "Die Ernte des Bösen", die "Harry Potter"- Erfolgsautorin J.K. Rowling unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlichte. Die Krimiserie folgt einem Kriegsveteranen, der zum Privatdetektiv wird und von einem winzigen Büro in der Londoner Denmark Street aus operiert. Obwohl er sowohl physisch als auch psychisch verwundet ist, erweisen sich sein einzigartiger Einblick und sein Hintergrund als Ermittler der Militärpolizei als entscheidend bei der Lösung komplexer Verbrechen, die die Polizei vor ein Rätsel gestellt haben.Facts:Originaltitel: "Strike", Krimi-Dramaserie, Großbritannien 2020, Staffel 2, 4 Episoden à ca. 60 Min., Regie: Susan Tully. Serienschöpfer und ausführende Produzenten: J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, Elisabeth Kilgarriff. Darsteller: Tom Burke, Holliday Grainger, Kerr Logan, Sophie Colquhou, u.a.Ausstrahlungstermine:Ab 12. und 19. März 2021 jeweils ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter http://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 