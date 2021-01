Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor Asset Management stellt heute das erste Modell zur Temperatur-Bewertung von Indices vor, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit will das Unternehmen Anlegern mittels eines "Klima-Gradmessers" die nötigen Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um die Auswirkungen ihres Portfolios auf die Klimaerwärmung besser abschätzen zu können. Anleger können sich damit gegebenenfalls den Zielen des Pariser Klimaabkommens besser annähern - sprich den Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert deutlich unter 2 Grad Celsius über dem Stand in der vorindustriellen Zeit zu halten und daran zu mitzuwirken, diesen Anstieg gar auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Lyxor hat bislang für 150 Indices bzw. für die entsprechenden ETFs die Temperaturen ermittelt. Die Zahl wird kontinuierlich ausgebaut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...