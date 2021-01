Bekanntlich soll man Politik an ihren Ankündigungen messen. Hält sie, was sie versprochen hat? Das große Versprechen ist die Corona-Impfung. Dann dürfen wir wieder arbeiten, Steuern zahlen, reisen, sogar ein paar Grundrechte will uns Außenminister Heiko Maas dann wieder aushändigen. Bis wir geimpft sind, bleiben wir rechtlose Wesen ohne Grundrechte. ...

