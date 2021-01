fondsprofessionell.at schreibt über unseren PIR-Partner Erste Asset Management: "Jede Krise kennt auch Gewinner. Zu diesen zählte etwa trotz aller Corona-bedingten Widrigkeiten die Erste Asset Management. Das Fondshaus legte bei seinen verwalteten Vermögen im abgelaufenen Jahr um stolze 2,62 auf über 40 Milliarden Euro zu. In absoluten Zahlen gerechnet konnten die Wiener damit ihr Fondsvermögen gemessen an den Mitbewerbern am deutlichsten steigern". (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)

