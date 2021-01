(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 20.01.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel teils deutlich leichter. Die Aktienmärkte können überwiegend zulegen, der DAX klettert um 0,6 Prozent, Papiere von BASF ziehen deutlich an. Die Sojabohnen und auch Weizen rutschen im elektronischen Handel am Chicago Board of Trade deutlich ab. Die Notierungen hatten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...