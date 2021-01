Mainz (ots) -Bundesliga live gibt es zum Rückrundenauftakt der Saison 2020/2021 wieder im ZDF. Auf dem Programm steht am 22. Januar 2021 das Freitagsspiel des 18. Spieltages: Borussia Mönchengladbach empfängt die Borussia aus Dortmund.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zusammen mit ZDF-Experte Per Mertesacker um 20.15 Uhr aus dem Studio in Mainz. Das Spiel kommentiert Oliver Schmidt ab 20.30 Uhr aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Die Interviews vor Ort führt Thomas Skulski.Die Gladbacher feierten am Dienstagabend einen 1:0-Sieg gegen Werder Bremen und stehen mit nur einem Punkt Rückstand auf den BVB auf Platz sieben der Liga-Tabelle. Die viertplatzierten Dortmunder lieferten hingegen eine eher enttäuschende Vorstellung bei der 1:2-Niederlage in Leverkusen und müssen sich vorerst von ihren Titelambitionen verabschieden. Zudem droht sogar der Sturz aus den Europapokalrängen. Ein Borussen-Duell, das viel Spannung verspricht.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4817198