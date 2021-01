Die Besonderheit der LEDs aus der PW-Serie von Smart Eco Lighting ist das breitbandige Spektrum, das alle Wellenlängen über den gesamten sichtbaren Bereich von 380 bis 780 nm abdeckt und zudem weit in den infraroten Bereich bis 1000 nm reicht. Damit entspricht dieses LED-Spektrum nahezu der idealen thermischen Lichtquelle - in warmen Farbtemperaturen wie 2700K verhält es sich ähnlich einer klassischen Glühbirne und bei kalten Farbtemperaturen wie 5000K bildet es das natürliche Tageslichtspektrum ab. Die sehr gute Lichtqualität der LEDs spiegelt sich in ihrem hohen Farbwiedergabe-Wert Ra 98,9 wieder. ...

