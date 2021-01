Rivian geht frisch finanziert in sein erstes Produktionsjahr. Die ersten Auslieferungen der eigenen E-Autos R1T und R1S stehen an. Und Amazon will die ersten Exemplare seiner Lieferstromer haben. Schon Anfang des Jahres machten Gerüchte die Runde, wonach sich Rivian mitten in einer neuen Finanzierungsrunde befinden könnte. Unklar war, um wie viele Milliarden es dabei gehen würde. Rivian dementierte nicht, bestätigte aber ebenso wenig. Bestehende Investoren sichern Produktionsstart Jetzt gibt der Hersteller bekannt, vornehmlich mit seinen bestehenden, aber auch mit einigen neuen ...

