Mainz (ots) -Woche 06/21Freitag, 12.02.Bitte Programmänderung beachten:21.00 ZDFzeitNelson Müllers LebensmittelreportWie gut sind Äpfel, Orangensaft und Bio-Bananen?Deutschland 2020"ZDFzeit: Nelson Müllers großer Essens-Check" entfällt(weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 07/21Freitag, 19.02.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 Corona 2020 - Kampf um den ImpfstoffKanada 2020"ZDF.reportage: Wutsache: Mindestlohn" entfällt "ZDF.reportage: Wutsache: Abstiegsangst" um 19.15 Uhr entfällt19.30 Corona, Aids & Co. - Virus oder VerschwörungDeutschland 2020"ZDF.reportage: Wutsache: Miete" um 19.45 Uhr entfällt20.15 Wie Viren unseren Körper angreifenAbwehrkampf im Inneren der ZelleGroßbritannien 2012"Ruhrpott - Revier im Umbruch: Krise, Start-ups und die Seidenstraße" entfällt21.00 planet e.: Corona - Ende in Sicht?Was die Wissenschaft über SARS-CoV-2 weißDeutschland 2021"Brennpunkt Deutschland: Dortmund, Nordstadt" entfällt21.30 Leschs Kosmos SpezialImpfen - Wettlauf mit dem VirusDeutschland 2021"Brennpunkt Deutschland: Hannover, Mühlenberg" um 21.45 Uhr entfällt22.00 ZDF.reportageImpfen bitte!Der harte Kampf gegen CoronaDeutschland 202122.30 Leschs KosmosSchweinepest, Corona & Co. - der Vormarsch neuer VirenDeutschland 2020"ZDF.reportage: Bahnhofsviertel Frankfurt - Rotlicht, Drogen und Prosecco" entfällt23.00 Leschs KosmosSchule der Zukunft - Lernen aus dem LockdownDeutschland 2020"Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch" entfällt23.30 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 2018"ZDF.reportage: Die Multi-Kulti-Cops - Auf Streife mit Atakan undNadja" um 23.45 Uhr entfällt0.15 ZDF-HistoryGrippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen SeuchenDeutschland 2020"ZDF.reportage: Armes reiches Deutschland - Wenn ein Job nicht reicht" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 08/21Montag, 22.02.Bitte Programmänderung beachten:7.15 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisDeutschland 2019"Russlanddeutsche - Tradition, Freiheit, Frust" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen beachten:12.45 Corona 2020 - Kampf um den ImpfstoffKanada 2020"ZDF.reportage: Wutsache: Mindestlohn" entfällt "ZDF.reportage: Wutsache: Abstiegsangst" um 13.15 Uhr entfällt13.30 Corona, Aids & Co. - Virus oder VerschwörungDeutschland 2020"ZDF.reportage: Wutsache: Miete" um 13.45 Uhr entfällt14.15 Wie Viren unseren Körper angreifenAbwehrkampf im Inneren der ZelleGroßbritannien 2012"Dauerstress statt Ruhestand - Reicht die Rente?" entfällt15.00 planet e.: Corona - Ende in Sicht?Was die Wissenschaft über SARS-CoV-2 weißDeutschland 2021"Ruhrpott - Revier im Umbruch: Krise, Start-ups und die Seidenstraße" entfällt15.30 Leschs Kosmos SpezialImpfen - Wettlauf mit dem VirusDeutschland 2021"Brennpunkt Deutschland: Dortmund, Nordstadt" um 15.45 Uhr entfällt16.00 ZDF.reportageImpfen bitte!Der harte Kampf gegen CoronaDeutschland 202116.30 Leschs KosmosSchweinepest, Corona & Co. - der Vormarsch neuer VirenDeutschland 2020"Brennpunkt Deutschland: Hannover, Mühlenberg" entfällt17.00 Leschs KosmosSchule der Zukunft - Lernen aus dem LockdownDeutschland 2020"Brennpunkt Deutschland: Frankfurt, Bahnhofsviertel" um 17.15 Uhr entfällt17.30 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 2018"Ausgegrenzt und abgehängt - Kinderarmut in Deutschland" um 18.00 Uhr entfällt18.15 ZDF-HistoryGrippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen SeuchenDeutschland 2020(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4817331