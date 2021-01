Im heutigen Handel könnte die Stunde der Wahrheit schlagen und der Bitcoin den weiteren Verlauf entscheiden. Bisher ist es den Bullen nicht gelungen, neue Zwischenhochs auszubauen, um das bisherige Allzeithoch in Angriff zu nehmen. Keinesfalls sollten wir das Tief der Welle ii in Orange unterschreiten($32427), da sich sonst eine größere Korrektur anbahnen könnte. Wir haben für unseren letzten Einstieg deshalb auch den Stopp dort platziert. Aktuell gehen wir davon aus, dass der Markt sich noch in ...

