Fr, 15. Januar um 10:37 Uhr Hallo Herr Heibel, sind das nicht sehr bedenkliche Zeichen, was das Sentiment anbelangt? In einem Podcast, den ich neulich gehört hatte, hatte sich ein Börsen Hipster abfällig zu den Leuten geäußert, die nicht in Tesla und Apple drin sind, "die sind doch alle nur Looser". Von BTC nicht zu reden. Auf Arbeit bei mir redet allerdings noch niemand über Aktien, aber es wird mit Immobilien spekuliert! Ich habe selbst die Dot Com Blase 2000 miterlebt und viel Geld in den Sand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...