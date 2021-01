Weiter steil aufwärtsgerichtet ist der Kursverlauf von Millennial Lithium (CA60040W1059). Die Aktien legen derzeit 11,22 % auf 3,87 Dollar in New York zu.Das Unternehmen dürfte einer der größten Nutznießer der zukünftigen Batterie- und Lithiumnachfrage sein. Denn die Nachfrage nach Lithium wird in den nächsten Jahren vor allem durch den Elektroautoboom angetrieben werden. Für Lithium, das leichteste aller Metalle, gibt es zahlreiche Anwendungsgebiete. Neben Keramik, Schmiermittel und Klimaanlagen werden sie eben vor allem in Batterien verwendet. Die Verwendung des Rohstoffs für Stromspeicher verspricht ein besonders hohes Wachstum. Einige Analysten rechnen bis 2029 mit einer Verzehnfachung der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien.

