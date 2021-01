Freiburg (ots) - Joe Biden hat auf den Stufen des vor zwei Wochen geschändeten Kapitols nicht nur feierlich den Amtseid geleistet, er hat dem aufgewühlten Land noch etwas anderes geschworen - dass er ein Präsident des Anstands, der Wahrheit und der Versöhnung sein werde. (...) Dass er mehr als ein großer Umarmer ist, dass er die gewaltigen Probleme entschlossen angehen will, hat er mit ersten Dekreten gezeigt. Nach mehr als 400000 Toten haben die USA endlich einen Präsidenten, der die Corona-Pandemie ernst nimmt. Mit der Rückkehr in den Klimapakt und die Weltgesundheitsorganisation aber hat Biden auch eine Botschaft an die Welt: Die USA wollen wieder ein verlässlicher Partner sein. http://www.mehr.bz/khs21i



