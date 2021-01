Der Apfel ist das mit großem Abstand am meisten geerntete Baumobst in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt anhand endgültiger Ernteergebnisse mitteilt, lag die Menge an geernteten Äpfeln im Jahr 2020 mit 1,02 Millionen Tonnen etwa 3 % über dem Vorjahreswert von 991 500 Tonnen, aber um 15 % unter der Erntemenge im Rekordjahr 2018. Bildquelle: Shutterstock.com In...

