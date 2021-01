MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Biden/Amtseinführung:

"Mit Joe Biden legt sich plötzlich eine heilsame Aura der Würde über das geschundene Herz Washingtons. Trotzdem kann er keine Wunder bewirken. Über Nacht wird sich das Land nicht versöhnen lassen. Biden wirkt wie in Fels in der Brandung - doch was nützt es, wenn 74 Millionen Trump-Fans längst in ein Meer aus Falschinformationen eingetaucht sind und weiter aus den Untiefen der sozialen Medien damit versorgt werden? Wie kann Biden Trumps Ausfall bei der Bewältigung der Corona-Pandemie überwinden? Und die zentrale Frage: Wie gelingt es überhaupt, wieder gutes Regieren als Alltagsmodus im Weißen Haus einzuführen?"