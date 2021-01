EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Relief gibt die Einführung einer neuen Aktienzeichnungs-Fazilität mit seinem Hauptaktionär GEM bekannt



21.01.2021 / 07:00





Relief gibt die Einführung einer neuen Aktienzeichnungs-Fazilität mit seinem Hauptaktionär GEM bekannt

Genf, Schweiz, 21. Januar 2021 -RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100 (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung mit dem Hauptaktionär des Unternehmens, GEM Global Yield LLC, SCS ("GEM"), über die Einführung einer neuen Aktienzeichnungs-Fazilität ("SSF") in Höhe von bis zu CHF 50 Mio. bekannt. GEM ist, zurückgehend auf seine erste Investition im Jahr 2015, der älteste Aktionär von Relief und besitzt derzeit über 1,3 Milliarden Stammaktien von Relief.

Gemäß den Bestimmungen des SSF hat Relief das Recht, während eines Zeitraums von bis zu drei Jahren jederzeit Aktien an GEM auszugeben und zu verkaufen. Im Rahmen der Fazilität verpflichtet sich GEM, auf den Namen lautende Stammaktien der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG zu zeichnen oder zu erwerben, wenn Relief eine Inanspruchnahme anzeigt. In Übereinstimmung mit den üblichen Bedingungen der SSF-Vereinbarung, wird Relief den Zeitpunkt und den Höchstbetrag jeder Inanspruchnahme bestimmen und behält sich das Recht und nicht die Verpflichtung vor, den vollen bereitgestellten Betrag in Anspruch zu nehmen. Zukünftige Zeichnungspreise im Rahmen des SSF werden 90% des Durchschnitts der Schlussgebotspreise an der SIX Swiss Exchange im Referenzeitraum betragen. Dieser Handelszeitraum entspricht 15 Tage nach Inanspruchnahme des SSFs durch Relief.

Der Erlös aus der Inanspruchnahme des SSFs wird zur Herstellung kommerzieller Mengen von RLF-100 (Aviptadil) und zum Erwerb zusätzlicher Vermögenswerte zur Erweiterung und Diversifizierung der Arzneimittelpipeline von Relief verwendet.

Raghuram (Ram) Selvaraju, Verwaltungsratsvorsitzender von Relief, sagte: "Die Einrichtung einer neuen SSF unterstreicht die Unterstützung und das Vertrauen von GEM in Relief. Diese Fazilität erhöht unsere Flexibilität, um die erwartete Nachfrage zu befriedigen, sollte RLF-100 in der laufenden Studie an Patienten mit kritischem Covid-19 positive Ergebnisse zeigen und die Zulassung zur Vermarktung erhalten. Sie ermöglicht es uns auch, schnelle Entscheidungen zu treffen, sollte sich uns die Gelegenheit zur Erweiterung unserer Pipeline bieten."



"Diese zusätzliche finanzielle Vereinbarung ist Ausdruck unserer Unterstützung für die Pläne von Relief zum weiteren Aufbau des Unternehmens sowie unseres Engagements im Kampf gegen COVID-19. Ein Anstieg auf über 77 Millionen Fälle weltweit zeigt klar wie dringend neue therapeutische Optionen benötigt werden, besonders für schwerkranke Patienten. Wir glauben, dass Relief in einer einzigartigen Position ist, um COVID-19-bedingte Lungenschäden zu behandeln und darüber hinaus eine wichtige therapeutische Lösung für andere Atemwegserkrankungen bereitzustellen," kommentierte Chris Brown, Gründer und Director von GEM

###

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100 (Aviptadil), ein vasoaktives intestinales Peptid (VIP), wird zurzeit in Kooperation mit NeuroRx Inc.in zwei Placebo-kontrollierten US-Phase-2b/3-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen getestet. RLF-100 ist das erste COVID-19 Therapeutikum, von dem angenommen wird, dass es die Replikation von SARS-CoV-2 Viren in menschlichen Lungenzellen und Monozyten blockiert und zeitgleich die Synthese von Zytokinen in der Lunge verhindert. Seit Juli 2020 werden Patienten mit einer schweren COVID-19-Erkrankung im Rahmen der Genehmigung zur Prüfung eines neuen Notfallmedikaments ("Emergency Use Investigational New Drug", IND) und der Zulassung eines US-FDA Härtefallprogramms ("Expanded Access Protocol") zur Behandlung von akutem Lungenversagen im Zusammenhang mit COVID-19 mit RLF-100 behandelt. Relief besitzt Patente in den USA und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100 abdecken.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den UAG an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.

www.relieftherapeutics.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

KONTAKT

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG

Raghuram (Ram) Selvaraju, Ph.D., MBA

Chairman of the Board

Mail: contact@relieftherapeutics.com MEDIENANFRAGEN:

MC Services AG

Anne Hennecke / Brittney Sojeva

Tel.: +49 (0) 211-529-252-14

Mail: relief@mc-services.eu