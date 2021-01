Anwendungen, mit denen sich Fotos verändern lassen, gibt es wie Sand am Meer. Doch was Toonme mit Porträts macht, hebt Bildbearbeitung auf ein neues Level. Nicht nur bei Kindern kommen die Filme aus den Animationsstudios des seit 2006 zu Disney gehörenden Unternehmens Pixar gut an. Angefangen mit Toy Story, erlebten die computeranimierten Figuren in den 2000ern einen regelrechten Hype und begleiteten eine ganze Generation durch die Kindheit. An die Monster AG, Findet Nemo oder Cars denkt doch fast jeder gern zurück. Manch einer wird sich damals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...