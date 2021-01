Die Tesla-Aktie legte am Mittwoch weiter zu. Grund: Oppenheimer-Analyst Colin Rusch schraubte sein Kursziel für das Papier des Elektroauto-Herstellers auf 1.036 Dollar nach oben.Produktionskostensenkungen, Fortschritte beim selbstfahrenden Auto und steigende Umsätze in China sollten der Tesla-Aktie weiterhin Rückenwind geben, so Oppenheimer-Analyst Colin Rusch. "Wir glauben, dass Tesla die Kommerzialisierung der Technologie für autonome Fahrzeuge anführt", so Rusch in einer Studie. Darüber hinaus ...

