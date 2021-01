Manch einer wird sich fragen, was hinter dem steilen Anstieg von FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDK) in den vergangenen Wochen stecken mag. Zuletzt hat das Unternehmen die Schallmauer von 100 Mio. AUD wie im Vorübergehen durchbrochen, nur um gleich weiter auf rund 140 Mio. AUD zu klettern (Stand 20. Jan. 2021, 0,48 AUD). Warum geht das jetzt so schnell? Was steckt dahinter? Wird promoted oder gibt es reale Gründe für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...