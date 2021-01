Aktien: Netflix überzeugt mit Kundenplus - Aktie stürmt auf Rekordhoch

Anzeige / Werbung Netflix punktet im Schlussquartal 2020 mit Serien wie "Bridgerton and The Queen's Gambit". Die Investitionen ins Programm sorgen zwar für einen Gewinnrückgang, dafür steigen Umsatz und Neukunden überraschend deutlich. Streamingdienste gehören in Zeiten der Coronavirus-Pandemie zu den Profiteuren der Krise. Ausgangsbeschränkungen etwa sorgen dafür, dass Menschen zu Hause mehr Zeit verbringen, auch vor dem Fernseher oder online. Gleichzeitig wächst der Konkurrenzdruck in der Branche. Pionier Netflix überzeugt mit der wichtigsten Kennzahl. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der US-Konzern, an der Börse mehr wert als der Medienriese Walt Disney, hat eigenen Angaben zufolge im feiertagslastigen Schlussquartal einen Nutzerzuwachs verzeichnet. Das Plus der zahlenden Neukunden betrug demnach 8,5 Millionen. Die Analystenerwartungen von 6,1 Millionen wurden somit deutlich übertroffen. Den Umsatz steigerte Netflix den Angaben zufolge im Zeitraum Oktober bis Dezember auf 6,64 Milliarden Dollar von 5,47 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Auch der Erlös übertraf die Prognosen der Marktexperten. Der Gewinn fiel dagegen auf 542 Millionen von 587 Millionen Dollar. Hier verwies Netflix auf gestiegene Investitionen ins Programm. Netflix-Aktie auf Rekordhoch geklettert Die Aktie von Netflix schoss nach der Meldung über die Quartalsergebnisse um fast 17 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch oberhalb von 590 Dollar. Dabei riss die Aktie ein Gap in den Chart und überwand den Widerstand bei 575 Dollar. Auch der MACD (Momentum) drehte nach oben und spiegelt die Kursstärke wider. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US64110L1061,US2546871060

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )